दिल्ली में फिर साक्षी मर्डर जैसी बर्बरता: दौड़ा-दौड़ाकर युवक पर चाकू और सूए से हमला, कोई नहीं आया बचाने

दक्षिणी दिल्ली, जागरण संवाददाता। नेब सराय थाना इलाके में एक युवक को उनके घर से चंद कदमों की दूरी पर ही बदमाशों ने सूए और चाकू से ताबड़तोड़ वारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद आरोपित भाग गए। मृतक की पहचान सचिन (23) के रूप में हुई है।

बता दें कि हाल ही में दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके से ऐसी वारदात सामने आई थी। जहां साहिल नाम के युवक ने 16 साल की लड़की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी।

वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दक्षिणी जिले की पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने आरोपितों की पहचान कर ली गई है, जल्द उन्हें पकड़ लिया जाएगा। सचिन, राजू पार्क इलाके में पूरे परिवार के साथ रहते थे। परिवार में पिता वेदनाथ, मां शैल कुमारी देवी और दो भाई संजू और दीपक है।

संजू शादीशुदा है। पिता वेदनाथ प्लंबर का काम करते हैं और तीनों भाई पिता का सहयोग करते थे। सचिन पिछले दो माह से एक इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर क्लास ले रहे थे।

मृतक के भाई संजू ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 11.15 बजे सचिन राशन लेने के लिए घर से कुछ दूरी पर मौजूद एक दुकान पर जा रहे थे, तभी गली में उन्हें दो युवक आयुष थापा और अन्नू मिले।

दोनों ने उन पर चाकू व सूए से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सूचना मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंच गए। खून से लथपथ हालत में स्वजन अस्पताल लेकर गए, डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि आपसी रंजिश के चलते वारदात की गई है। पुलिस सूत्र का कहना है कि कई महीनों पहले सचिन की क्रिकेट मैच खेलने के दौरान कुछ लोगों से मारपीट हुई थी। मामले में नवंबर 2022 में सचिन को जेल भी हुई थी।

जनवरी 2023 में जेल से रिहा हुआ था। वह पिता के काम में सहयोग करते थे और पिछले करीब दो महीने से कंप्यूटर की कक्षाएं भी ले रहे थे, लेकिन सोमवार को उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है।

#WATCH | Delhi: A 23-year-old man was stabbed near Neb Sarai area. The victim named Sachin had major injuries. He had previous involvement with the accused. The deceased had a fight near his house & accused who attacked him were known to him. We have registered a case. Further… pic.twitter.com/ATSBeumvxA— ANI (@ANI) June 5, 2023