Fire in Delhi: नरेला रोड पर एक गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 12 गाड़ियां

नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली के घेवरा गांव के नरेला रोड स्थित एक गोदाम में आग लग गई। सूचना मिलने ही दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने का काम चल रहा है।

#WATCH | Dousing operation underway after a fire broke out in a godown in Ghevra village. 12 fire tenders are engaged in the operation.

(Source: Delhi Fire Service) pic.twitter.com/QYxT8OAss8