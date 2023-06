दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू भवन में लगी आग, दमकल की 6 गाडियां मौके पर

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू भवन में सोमवार को अचानक आग लग गई। सूचना पर आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 6 गाडियां मौके पर भेजी गईं।

दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि आग एक सर्वर रूम में लगी और उस पर काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने खबर नहीं है।

जानकारी के मुताबिक, कॉम्प्लेक्स में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं और सभी को बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि सर्वर रूम में शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी है।

#WATCH | Fire broke out at Jawahar Lal Nehru Bhawan in Delhi. 6 fire tenders were sent to the spot. The fire broke out in a server room and has been brought under control: Delhi Fire Service

