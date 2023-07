Excise Policy Scam: क्या SC से मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत, जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगी अदालत

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली आबकारी नीति में शराब घोटाले के आरोपों में जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई होगी।

मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए गुरुवार को जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है।

Supreme Court agrees to list Delhi's former Deputy CM Manish Sisodia's bail plea on July 14 in connection with liquor policy irregularities case.

