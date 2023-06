प्रगति मैदान टनल में दिनदहाड़े तमंचे के बल पर कारोबारी से लूट के मामले में अब तक कुल सात आरोपितों की गिरफ्तार की जा चुकी है। कौशिक एन्क्लेव बुराड़ी के रहने वाले उस्मान (25) ने लूट की साजिश रची थी। उसने सबसे पहले अपने चचेरे भाई इरफान को शामिल किया जोकि नाई की दुकान पर काम करता है। दोनों ने लोनी और बागपत के कुछ लड़कों को शामिल किया।

कई दिन रेकी कर उस्मान ने ऐसे रची टनल में लूट की साजिश

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। प्रगति मैदान टनल में दिनदहाड़े तमंचे के बल पर कारोबारी से लूट के मामले में अब तक कुल सात आरोपितों की गिरफ्तार की जा चुकी है। गिरफ्तार किए आरोपितों की पहचान उस्मान अली उर्फ कल्लू, अनुज मिश्रा उर्फ सनकी, कुलदीप उर्फ लुंगड़, इरफान, सुमित उर्फ आकाश, प्रदीप और अमित उर्फ बाला के रूप में हुई है। उस्मान ने रची लूट की साजिश कौशिक एन्क्लेव बुराड़ी के रहने वाले उस्मान (25) ने लूट की साजिश रची थी। उसका काम सूचना देना था कि किस गाड़ी में पैसा है, किसमें नहीं। क्राइम ब्रांच के स्पेशल पुलिस कमिश्नर रवीन्द्र सिंह ने बताया कि उस्मान करीब 7 साल से अमेजन का डिलीवरी ब्यॉय था। वह कूरियर ब्यॉय का काम करता था, इस कारण उसे ये पता था कि इस इलाके में कैश का मूवमेंट होता है। बैंक का उस्मान पर था कर्जा पुलिस ने बताया कि उस्मान पर बैंक का कर्जा था। वह आईपीएल सट्टे में भी रुपये हार गया था। इसलिए उसने रुपये लेकर चलने वालों से लूट का प्लान बनाया। उसने सबसे पहले अपने चचेरे भाई इरफान को शामिल किया, जोकि नाई की दुकान पर काम करता है। दोनों ने प्लान बनाकर लोनी और बागपत के कुछ लड़कों को शामिल किया। रेकी के बाद लूट को दिया अंजाम इन लोगों ने चोरी बाइक की अरेंज करके तीन दिनों तक रेकी की। सबसे पहले आरोपित गुरुवार को टनल में रेकी करने गए। फिर शुक्रवार को रेकी करने के बाद शनिवार को प्रगति मैदान के टनल में कारोबारी से कैश लूट लिए।पुलिस ने बताया कि अब तक लूट के मामले में कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है। वही लूट में इस्तेमाल की गई चोरी की बाइक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। अब तक पांच लाख रुपये बरामद पुलिस के अनुसार, आरोपितों से अब तक पांच लाख रुपये बरामद किए गए हैं। बता दें कि टनल के अंदर दो बाइक सवार चार बदमाशों ने कैब रुकवा ली। इसके बाद पिस्टल दिखा कर कार का शीशा खुलवाया। फिर रुपये से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए।

