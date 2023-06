Pragati Maidan Tunnel Loot: 20 सेकंड में सरेराह दिया था लूट को अंजाम, 72 घंटे के भीतर पकड़े गए पांच लोग

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Pragati Maidan Tunnel loot case: प्रगति मैदान में 24 जून शनिवार को कारोबारी से दिनदहाड़े तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले पांच बदमाशों को दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सोमवार देर रात को छापेमारी के दौरान दो आरोपितों की पहचान कर गिरफ्तार किया था, जबकि मंगलवार सुबह तीन और अन्य बदमाशों को पकड़ा है।

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रगति मैदान टनल में कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन अन्य बदमाशों को पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया था कि सोमवार की देर शाम छापेमारी कर दो बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तार किया था।

#UPDATE | Pragati Maidan Tunnel loot case: Till now, 4 people have been apprehended by police: Crime Branch, Delhi Police https://t.co/ghJnHgwmzn