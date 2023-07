Delhi Rain: दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 41 वर्ष का रिकॉर्ड, 1982 के बाद 24 घंटे में हुई सबसे ज्यादा बरसात

Delhi Rain दिल्ली में दो दिन से लगातार हो रही इस बारिश से न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। जानकारी के मुताबिक सामान्य से तीन डिग्री कम 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है। वहीं आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मानसूनी हवा व पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव क कारण दिल्ली में मूसलधार वर्षा हो रही है।

Delhi Rain: दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 41 वर्ष का रिकॉर्ड

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले दो दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है। इससे जुलाई के महीने में 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश का 41 वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया। इससे पहले 1982 में हुई थी इतनी बारिश मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार सुबह से जारी बरसात ने दिल्ली में 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुबह साढ़े आठ बजे तक 153 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वर्ष 1982 के बाद यह 24 घंटे की सबसे ज्यादा बरसात है। इससे पहले 1982 में 169.9 मिमी बारिश हुई थी। न्यूनतम तापमान में भी आई गिरावट दिल्ली में दो दिन से लगातार हो रही इस बारिश से न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। जानकारी के मुताबिक, सामान्य से तीन डिग्री कम 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं, आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज बारिश को लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसूनी हवा व पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव क कारण दिल्ली में मूसलधार वर्षा हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शनिवार से हो रही वर्षा के बाद रविवार को दिल्ली में एयर इंडेक्स घटकर 50 या उससे कम हो सकता है। इसलिए हवा की गुणवत्ता अच्छे श्रेणी में रह सकती है, लेकिन एक दिन के बाद दोबारा हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में पहुंच जाएगी। नोएडा में बारिश से जलभराव की स्थिति औद्योगिक नगरी में रविवार से तेज वर्षा हो रही है। लगातार दूसरे दिन सुबह के समय तेज वर्षा जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इससे घरों से बाहर जरूरी काम से निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रविवार होने के कारण राहत की बात यह है कि सड़क पर ट्रैफिक का दबाव कम है। लेकिन शहर के निचले हिस्से में पानी रुकने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Edited By: Abhishek Tiwari