नई दिल्‍ली [ जेएनएन ] । दिल्‍ली के खान मार्केट में बम की सूचना ने पुलिस को सतर्क कर दिया। सूचना मिलते ही दिल्‍ली पुलिस का बम निरोधक दस्‍ता मौके पर पहुंच गया है। इलाके की नाकेबंदी कर गहन छानबीन की जा रही है।

शुक्रवार की सुबह दिल्‍ली पुलिस को किसी ने फोन से सूचना दी कि खान मार्केट में बम रखा है। इस अज्ञात काल से पुलिस अलर्ट हो गई। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया और बम निरोधक दस्‍ता बम की तलाश कर रहा है। हालांकि, पुलिस को अभी तक कोई भी संदिग्‍ध वस्‍तु नहीं मिली है।

