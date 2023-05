New Parliament Inauguration: हाई लेवल सिक्योरिटी के बीच होगा नए संसद भवन का उद्घाटन, पुलिस ने बुलाई मीटिंग

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। नए संसद भवन के उद्घाटन (New Parliament Inauguration) के दिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस विशेष रूप से नई दिल्ली जिले में सुरक्षा बढ़ा रही है। आयोजन स्थल की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग की जाएगी और बोर्डिंग जिलों में बहुस्तरीय सुरक्षा चौकियां बनाई जाएंगी।

कुछ विपक्षी दलों द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करने और जंतर-मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन को देखते हुए, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने 28 मई की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आज गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी।

Considering a few opposition parties boycotting the inauguration of the New Parliament building and the wrestlers' protest at Jantar Mantar, Delhi Police senior officials will hold a high-level meeting at Delhi Police headquarters today regarding security arrangements for the…