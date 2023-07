Rain In Delhi-NCR: सुबह-सुबह मूसलाधार बारिश से कई जगह जलजमाव, जाम से बचने के लिए घर से ज्यादा समय लेकर निकलें

Rain In Delhi- NCR दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से न सिर्फ गलियों में बल्कि मुख्य सड़कों से लेकर हाईवे तक में पानी भर गया है। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह-सुबह हुई बारिश की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है।

दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह पांच बजे के बाद से ही तेज बारिश के चलते हुआ जलजमाव।

Your browser does not support the audio element.