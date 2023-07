Delhi Flood: दिल्ली में यमुना के जलस्तर को लेकर संजय सिंह का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा- प्रायोजित है बाढ़

Delhi Flood आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में 3 दिन से बारिश नहीं हुई है फिर बाढ़ की वजह क्या है? इसकी वजह है BJP द्वारा रची गई गहरी साजिश है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये बाढ़ प्रायोजित है।

Delhi Flood: दिल्ली में आई बाढ़ को लेकर संजय सिंह का केंद्र सरकार पर निशाना।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से राजधानी के निचले इलाकों और कई मार्गों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से उन्हें बंद दिया गया है। गुरुवार देर रात से यमुना में जलस्तर कम होने के बावजूद भी शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाके जलमग्न रहे। अब आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रायोजित है बाढ़: संजय सिंह शुक्रवार को दोपहर को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में 3 दिन से बारिश नहीं हुई है, फिर बाढ़ की वजह क्या है? इसकी वजह है BJP द्वारा रची गई गहरी साजिश, मोदी जी के मन मे छिपी नफरत जो ऐसी घटनाओं में निकल कर बाहर आती है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये बाढ़ प्रायोजित है। Senior AAP leader & Rajya Sabha Member @SanjayAzadSln and AAP Chief Spokesperson @PKakkar_ addressing an important press conference | LIVE https://t.co/5qY6V6ejxt — Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) July 14, 2023 हथिनीकुंड बैराज से हरियाणा, यूपी, दिल्ली में पानी जाता है, लेकिन नौ तारीख से सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ दिया गया। अगर यही पानी बराबर छोड़ा गया होता तो आज दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं होती। भाजपा ऐसा क्यों कर रही है? दिल्ली ने भारतीय जनता पार्टी के सात सांसदों को जिताया है। बेहतर होता कि वो सभी मोदी जी से अपील करते कि सारा पानी दिल्ली की तरफ ना छोड़ा जाए।

