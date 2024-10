इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश, दो हजार करोड़ कीमत की कोकीन बरामद; पकड़े गए तस्कर खोलेंगे बड़े राज

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने दक्षिण दिल्ली के महरौली से चार लोगों को पकड़ा और 565 किलोग्राम से अधिक वजन की खेप जब्त की। अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोकीन बेचने की योजना बनाई थी।

उन्होंने कहा कि स्पेशल सेल की टीम एक गुप्त सूचना के आधार पर दो महीने से अधिक समय से काम कर रही थी, जिसके कारण त्योहारी सीजन से ठीक पहले यह भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने कहा कि चारों लोगों से पूछताछ की जा रही है और जांच जारी है।

Delhi Police busted an international drug syndicate and seized more than 560 kgs of cocaine. 4 people arrested. The cocaine is worth more than Rs 2000 Crores in the international market. Narco-terror angle being investigated: Delhi Police Special Cell— ANI (@ANI) October 2, 2024