दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ AAP को मिला कांग्रेस का साथ, केसी वेणुगोपाल की प्रतिक्रिया पर बोले राघव चड्ढा

दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ आप को मिला कांग्रेस का साथ? केसी वेणुगोपाल की प्रतिक्रिया पर बोले राघव चड्ढा।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। आम आदमी पार्टी संसद के मानसून सत्र से पहले NCCSA के अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए विपक्षी दलों को लामबंद करने में जुटी है। रविवार को आप नेता राघव चड्ढा ने कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है, जिसके के बाद से उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि आप को कांग्रेस का अध्यादेश पर साथ मिल गया है। आप को मिला कांग्रेस का साथ? दरअसल, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप कल बैठक में शामिल होने जा रही हैं, जहां तक अध्यादेश का सवाल है। हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि हम इस अध्यादेश का समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। Congress announces its unequivocal opposition to the Delhi Ordinance. https://t.co/OgTECPJ52M July 16, 2023 वहीं, कांग्रेस महासचिव की इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए आप के राज्यसभा सदस्य ने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश का स्पष्ट विरोध करने की घोषणा की है। आप नेता राघव चड्ढा का ट्वीट सामने आने के बाद उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का NCCSA पर समर्थन मिल गया है। हालांकि, अभी इस बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

