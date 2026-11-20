दिल्ली में शराब मामले को लेकर पांच पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, DCP ने लिया एक्शन
बाहरी दिल्ली के नरेला में शराब से जुड़े मामले में पांच पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। डीसीपी के संज्ञान में आने के बाद यह कार्रवाई की गई।
HighLights
नरेला में पांच पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए।
शराब से जुड़े मामले में हुई यह कार्रवाई।
डीसीपी के संज्ञान में आने पर एक्शन लिया गया।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में आज शुक्रवार को कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है।
नरेला के स्वतंत्र नगर में शराब को लेकर पांच पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। डीसीपी के संज्ञान में मामला आया तो एक्शन लिया गया है।
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