जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में आज शुक्रवार को कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है।

नरेला के स्वतंत्र नगर में शराब को लेकर पांच पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। डीसीपी के संज्ञान में मामला आया तो एक्शन लिया गया है।

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