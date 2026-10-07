नरेला में दो जगहों पर लगी भीषण आग, सिलेंडर फटने से महिला की मौत; दो फैक्ट्रियां जलकर राख

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली: नरेला के भोरगढ़ इलाके में मंगलवार रात और बुधवार तड़के आग लगने की दो घटनाएं सामने आईं। सन्नौठ गांव में रसोई में एलपीजी सिलेंडर में आग लगने से 28 वर्षीय महिला की मौत हो गई।



वहीं दूसरी घटना भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र की है. जहां दो प्लास्टिक दाना फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। दोनों घटनाओं में दमकल विभाग ने समय रहते आग पर काबू पाया।

एलपीजी सिलेंडर के कारण लगी आग अग्निशमन विभाग के अनुसार सन्नौठ गांव में पंचायत घर के पास मंगलवार रात करीब 7:50 बजे मकान में आग लगने की सूचना मिली। दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब 8:35 बजे आग पर काबू पा लिया। आग रसोई में एलपीजी सिलेंडर में लगी थी। मौके से मंजू (28) का शव मिला, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।