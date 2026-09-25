दिल्ली के नरेला में मनचली की मौत, घर के अंदर फंदे से लटकी मिली किन्नर की लाश

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नरेला थाना क्षेत्र के स्वतंत्र नगर में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक घर के अंदर 50 वर्षीय किन्नर मनचली का शव फंदे से लटका मिला।

पड़ोसियों ने घर के बाहर कोई हलचल नहीं देखी तो उन्हें शक हुआ और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से दरवाजा खुलवाया, जिसके बाद अंदर शव मिला।

पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना

शुक्रवार सुबह पड़ोसियों को मनचली के घर के बाहर कोई हलचल नजर नहीं आई। संदेह होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से मकान का दरवाजा तोड़ा।