दिल्ली के नरेला में मनचली की मौत, घर के अंदर फंदे से लटकी मिली किन्नर की लाश
दिल्ली के नरेला में 50 वर्षीय किन्नर मनचली का शव घर में फंदे से लटका मिला, जिससे इलाके में हड़कंप ...और पढ़ें
HighLights
नरेला के स्वतंत्र नगर में किन्नर मनचली का शव मिला
पड़ोसियों ने हलचल न देखकर पुलिस को सूचना दी
पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया, जांच जारी
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नरेला थाना क्षेत्र के स्वतंत्र नगर में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक घर के अंदर 50 वर्षीय किन्नर मनचली का शव फंदे से लटका मिला।
पड़ोसियों ने घर के बाहर कोई हलचल नहीं देखी तो उन्हें शक हुआ और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से दरवाजा खुलवाया, जिसके बाद अंदर शव मिला।
पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना
शुक्रवार सुबह पड़ोसियों को मनचली के घर के बाहर कोई हलचल नजर नहीं आई। संदेह होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से मकान का दरवाजा तोड़ा।
घर के अंदर मनचली का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
आत्महत्या के कारणों की जांच जारी
पुलिस के अनुसार, आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंपने की प्रक्रिया की जाएगी।