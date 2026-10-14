दिल्ली में शिक्षा-स्वास्थ्य का मेगा प्लान तैयार, नरेला में बनेगा एजुकेशन हब; अस्पतालों का नेटवर्क होगा मजबूत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए नरेला में 138 हेक्टेयर में एजुकेशन हब विकसित करने की योजना है। यहां पर विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, कौशल प्रशिक्षण केंद्रों और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा।

वहीं, दिल्ली के मास्टर प्लान-2047 में अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाओं का नेटवर्क मजबूत करने का भी प्रविधान है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मंगलवार को मास्टर प्लान 2047 से जुड़े नौवें और दसवें हितधारक परामर्श सत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं पर चर्चा की। इन बैठकों में शिक्षा विभाग, स्कूलों, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और केंद्र व दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। स्कूलों को अतिरिक्त सुविधाओं के लिए मिलेगा अधिक निर्माण क्षेत्र एमपीडी-2047 में स्कूलों के लिए अधिक फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) का प्रविधान किया गया है, ताकि पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं विकसित की जा सकें।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोलने के साथ आवासीय स्कूलों की स्थापना की भी अनुमति देने का प्रविधान है। नरेला में डिजिटल परीक्षा केंद्रों के लिए उपयुक्त जमीन चिह्नित करने का सुझाव भी आया।