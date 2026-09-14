नंद नगरी में महिला ने संपत्ति विवाद में अपने ही घर पर करवाई थी फायरिंग, दो बदमाश गिरफ्तार
नंद नगरी में फायरिंग मामले में दो बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। महिला ने संपत्ति विवाद में खुद अपने घर पर गोलीबारी करवाई थी।
HighLights
नंद नगरी फायरिंग मामले में दो बदमाश गिरफ्तार किए गए।
महिला काजल ने संपत्ति विवाद में खुद करवाई थी फायरिंग।
अजिम खान और इमरान उर्फ राहुल को पुलिस ने पकड़ा।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। नंद नगरी इलाके में एक घर के बाहर फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस की एएटीएस टीम ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान अजिम खान और इमरान उर्फ राहुल के रूप में हुई है। अजिम पर पहले से हत्या, हत्या के प्रयास और लूट समेत नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह नंद नगरी थाने का घोषित बदमाश है।
पुलिस ने बताया कि चार सितंबर की रात को स्कूटी सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने एक घर के बाहर फायरिंग की थी। नंद नगरी थाना पुलिस ने आर्म्स समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस की एएटीएस टीम को सौंपी गई।
सीसीटीवी कैमरों से पुलिस ने आरोपितों की पहचान की
इंस्पेक्टर दीपक पांडेय के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। सीसीटीवी कैमरों से पुलिस ने आरोपितों की पहचान की। 12 सितंबर की रात को सुंदर नगरी इलाके में छापेमारी कर अजिम खान को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर उसके साथी इमरान उर्फ राहुल को भी पकड़ लिया गया।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिस मकान पर गोलियां चली थी, उसमें काजल नाम की महिला रहती है। महिला का कुछ लोगों से संपत्ति विवाद चल रहा है। एक सप्ताह पहले युवती व उसके परिवार का उन लोगों से विवाद हुआ था।
झूठे केस में फंसाने के लिए परिचितों से करवाई फायरिंग
महिला ने उन लोगों को झूठे केस में फंसाने के लिए अपने परिचित बदमाशों से अपने घर पर गोलियां चलवाई थीं। पुलिस का कहना है कि महिला व उसके घर के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
यह भी पढ़ें- स्ट्रीट वेंडर्स को 24 घंटे में मिले जब्ती मेमो, वीडियोग्राफी भी अनिवार्य; दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश