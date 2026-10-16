5 करोड़ यात्रियों की पसंद बनी नमो भारत, दिल्ली-मेरठ रूट पर बड़ी कामयाबी; पानीपत-अलवर कॉरिडोर क्यों अटका?

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। 82 किमी लंबे दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर चरणबद्ध रूप से परिचालन आरंभ होने के केवल तीन साल के भीतर यह जल्द ही पांच करोड़ यात्री फेरों का आंकड़ा छूने जा रहा है।

1.1 लाख से अधिक दैनिक यात्रियों के साथ यह क्षेत्रीय परिवहन का प्रमुख विकल्प बन कर उभर रहा है। एक दिन में 1.68 लाख से अधिक यात्रियों का रिकार्ड भी बन चुका है।

अक्टूबर 2023 में साहिबाबाद-दुहाई के 17 किमी प्राथमिक खंड के उद्घाटन से शुरू हुआ सफर फरवरी 2026 में पूरे कॉरिडोर तक पहुंचा। लेकिन नमो भारत के विस्तार की रफ्तार अभी एक ही कॉरिडोर तक सीमित है।

दिल्ली-पानीपत-करनाल और दिल्ली-गुरुग्राम-अलवर कॉरिडोर की परियोजनाएं वर्षों से प्रक्रिया में हैं, दोनों को केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार है।

2017 में चर्चा, अब तक नहीं शुरू हुआ निर्माण

दिल्ली- गुरुग्राम-अलवर नमो भारत कॉरिडोर पर अप्रैल 2017 में हितधारकों की बैठक हुई थी। उस समय दिल्ली से अलवर तक करीब 198 किमी लंबे कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा गया था।

बाद में इसे चरणों में विकसित करने की योजना बनी। पहले चरण में दिल्ली के सराय काले खां से गुरुग्राम होते हुए एसएनबी तक कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया।

एनसीआरटीसी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली से बहरोड़ तक के नमो भारत कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजी गई है। परियोजना की मंजूरी, वित्तीय भागीदारी और विभिन्न स्तरों पर परीक्षण इसकी प्रगति के अहम पड़ाव हैं।