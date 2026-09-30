नमो भारत के लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत, लॉन्च हुआ 'ट्रिप पास', पैसे और टाइम दोनों बचेंगे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नमो भारत ट्रेन में रोजाना सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) ने लाखों यात्रियों के लिए 'ट्रिप पास' सुविधा शुरू कर दी है। नमो भारत से दैनिक यात्रियों का सफर अब और भी आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। अब यात्रियों को रोजाना टिकट की लाइन में नहीं लगना होगा।

क्या है ट्रिप पास (Trip Pass)? नमो भारत के यात्रियों के लिए जो नई सुविधा शुरू हुई है वह 'बल्क ट्रेवल पास' की तरह है। जैसे किसी बस या लोकल ट्रेन में मंथली पास होता है। यह पास आपको दो निश्चित स्टेशनों के बीच के लिए एक साथ टिकट खरीदने की सुविधा देता है। यह पास रोजाना दफ्तर जाने के लिए नमो भारत यूज करने वाले यात्रियों के लिए फायदेमंद है। वह अपनी एक या दो हफ्ते की टिकट एक साथ खरीद सकते हैं।

कैसे काम करता है ट्रिप पास? फिक्स रूट: यह पास एक निश्चित रूट पर ही काम करता है। यदि आपने बेगमपुल से सराय काले खां तक का पास लिया है तो फिर आप इन्हीं दो स्टेशन पर इस पास का यूज कर सकते हैं। इससे पहले या बाद के स्टेशन पर उतरेंगे तो यह पास काम नहीं करेगा। अलग स्टेशन तक यात्रा करने पर सामान्य किराया एनसीएमसी के ग्लोबल वॉलेट से कटेगा।

यह पास एक निश्चित रूट पर ही काम करता है। यदि आपने बेगमपुल से सराय काले खां तक का पास लिया है तो फिर आप इन्हीं दो स्टेशन पर इस पास का यूज कर सकते हैं। इससे पहले या बाद के स्टेशन पर उतरेंगे तो यह पास काम नहीं करेगा। कहां मिलेगा ट्रिप पास: ट्रिप पास नमो भारत स्टेशनों पर आमतौर पर स्वचालित किराया वसूली गेट के पास बने काउंटरों से खरीदा जा सकेगा। आगे का टॉप-अप इलेक्ट्रॉनिक किराया कार्यालय और टिकट वेंडिंग मशीन से किया जा सकेगा। यात्रियों के लिए क्यों है खास? बचेगा समय: यात्री को हर बार लाइन में लगकर क्यूआर टिकट खरीदना या वॉलेट/कार्ड को रिचार्ज कराने का झंझट खत्म हो जाएगा।

यात्री को हर बार लाइन में लगकर क्यूआर टिकट खरीदना या वॉलेट/कार्ड को रिचार्ज कराने का झंझट खत्म हो जाएगा। पैसों की बचत: हर यात्रा पर आप 10% छूट का लाभ भी उठा सकते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत, NCMC कार्ड का उपयोग करके नमो भारत ट्रेनों में यात्रा पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के बदले यात्रियों को एक प्वाइंट मिलता है। प्रत्येक लॉयल्टी प्वाइंट की कीमत ₹0.10 है, और 300 लॉयल्टी पॉइंट्स को एक मुफ्त यात्रा (Free Trip) के लिए भुनाया (Redeem) जा सकता है।

हर यात्रा पर आप 10% छूट का लाभ भी उठा सकते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत, NCMC कार्ड का उपयोग करके नमो भारत ट्रेनों में यात्रा पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के बदले यात्रियों को एक प्वाइंट मिलता है। प्रत्येक लॉयल्टी प्वाइंट की कीमत ₹0.10 है, और 300 लॉयल्टी पॉइंट्स को एक मुफ्त यात्रा (Free Trip) के लिए भुनाया (Redeem) जा सकता है। सुविधाजनक प्रबंधन: स्कूल, कॉलेज, दफ्तर आदि ऐसी जगहें जहां यात्री पूरे महीने जाता है, वहां जाने की टिकट महीने में एक बार में ही खरीदी जा सकती है। ट्रिप पास की सुविधा स्टैंडर्ड और प्रीमियम दोनों कोच के लिए है, जिनमें 1 से लेकर 40 ट्रिप तक के विकल्प शामिल हैं। 10 यात्राओं वाला पास वापस नहीं किया जा सकेगा। 15, 20 और 40 यात्राओं के पास पर 200 रुपये प्रशासनिक शुल्क काटकर रिफंड की सुविधा होगी। यात्री अपनी सुविधा और आवश्यकताओं के अनुसार ट्रिप की संख्या का चयन कर सकते हैं। नीचे देखें टेबल...