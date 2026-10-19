नमो भारत का दायरा बढ़ाने की तैयारी तेज, दिल्ली-पानीपत और गुरुग्राम कॉरिडोर को जल्द मंजूरी की उम्मीद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सहित एनसीआर में नमो भारत के विस्तार की तैयारी तेज हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को दिल्ली-पानीपत-करनाल और दिल्ली-गुरुग्राम-बहरोड़ कारिडोर के लिए जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा गाजियाबाद-जेवर व नोएडा-फरीदाबाद-गुरुग्राम कारिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। इन परियोजनाओं से दिल्ली और आसपास के शहरों के बीच तेज और सुगम आवागमन का दायरा बढ़ने की उम्मीद है।

नमो भारत सेवा के तीन साल पूरे

नमो भारत सेवा के तीन साल पूरे होने के अवसर पर शनिवार को भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में एनसीआरटीसी ने यह जानकारी दी। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नमो भारत सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम के संकल्प, समर्पण, संस्कृति और संस्कारों की प्रेरणा है।

नमो भारत रैपिड रेल भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई गति प्रदान करते हुए शहरी परिवहन के भविष्य को नया आयाम दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्रीय रैपिड रेल सेवा शहरों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने के साथ लोगों के लिए नए अवसर और आर्थिक विकास की संभावनाएं भी बढ़ा रही है।