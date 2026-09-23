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नजफगढ़ की अनियोजित कॉलोनियों में विकास की दस्तक, 58 करोड़ की 17 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास

By Gautam Kumar Mishra Edited By: Anup Tiwari
Published: Wed, 23 Sep 2026 05:48 AM (IST)

नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अनियोजित कॉलोनियों को बदहाल सड़कों, जलभराव और सीवेज की जटिल समस्याओं से बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ...और पढ़ें

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नजफगढ़ में 58 करोड़ की 17 परियोजनाओं का किया शिलान्यास।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नजफगढ़ में 58 करोड़ की 17 परियोजनाओं का किया शिलान्यास।

HighLights

  1. नजफगढ़ की अनियोजित कॉलोनियों में 58 करोड़ के विकास कार्य शुरू।

  2. बदहाल सड़कों, जलभराव और सीवेज की समस्याओं से मिलेगी राहत।

  3. सड़कें, नालियां व 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। बदहाल सड़कों, जलभराव और सीवेज की जटिल समस्याओं से जूझ रही नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अनियोजित कालोनियों को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 58 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कुल 17 विकास परियोजनाओं का प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नजफगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिलान्यास किया।

इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा, क्षेत्रीय विधायक नीलम कृष्ण पहलवान सहित अनेक व्यक्ति मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि ''विकसित दिल्ली'' का लक्ष्य तभी हासिल होगा जब विकास केवल चुनिंदा इलाकों तक सीमित न रहकर अनियोजित कालोनियों तक पहुंचे।

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उन्होंने वर्षों से अटके सर्किल रेट के रिवीजन का काम पूरा होने और इसे जल्द लागू करने की घोषणा की। साथ ही दिल्ली के मास्टर प्लान को आगे बढ़ाते हुए गरीबों, किसानों के हितों की रक्षा और पुनर्विकास के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया।

इन कार्यों से होगा जीवन सुगम

जिन कार्यों का यहां शिलान्यास किया गया, उनमें ईस्ट कृष्णा विहार (भाग-1 से भाग-6) और शिव विहार जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सड़कों और नालियों का पुनर्निर्माण शामिल है।

इसके अलावा, क्षेत्र की 6 अन्य अनियोजित कालोनियों जिनमें नजफगढ़ एक्सटेंशन, दीपक विहार, डाबर एन्क्लेव, सैनिक एन्क्लेव-3 (विनोबा एन्क्लेव), चिनार एन्क्लेव और विनोबा एन्क्लेव शामिल है, वहां 33 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 10 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर निर्माण कार्य पहले से ही तेजी से चल रहा है।

डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से सीवेज प्रबंधन में आसानी

क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार ने जलभराव और सीवेज प्रबंधन के स्थायी समाधान की रणनीतिक योजना बनाई है।

इसके तहत 46.5 एमजीडी की कुल क्षमता वाले 12 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (डीएसटीपी) स्थापित किए जाएंगे, जिससे आसपास की कालोनियों और गांवों का सीवेज सिस्टम पूरी तरह सुधर जाएगा। साथ ही, यातायात को सुगम बनाने के लिए नजफगढ़ नाले के दोनों किनारों पर सड़क संपर्क को मजबूत किया जा रहा है।

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