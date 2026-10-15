दिल्ली: गृहक्लेश के चलते बलि चढ़ी 11 साल की शादी, पति ने पत्नी को चाकू से गोदा; बेटे के सिर से उठा मां का साया

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के नेहल विहार थाना क्षेत्र के लक्ष्मी पार्क में बुधवार रात आर्थिक तंगी को लेकर हुए विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। आरोपित विकास (35) ने पत्नी रूबी (30) पर रसोई में रखे चाकू से 9 से 10 वार किए।

रूबी के शोर मचाने पर आसपास के लोग और मकान मालिक कमरे के बाहर पहुंचे, लेकिन तब तक विकास उसे गंभीर रूप से घायल कर मौके से फरार हो गया था। अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने रूबी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

एक महीने पहले ही किराये पर रहने आए थे दंपती जानकारी के अनुसार, विकास मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला था और दिहाड़ी मजदूरी करता था। उसकी पत्नी रूबी का मायका हाथरस जिले के सासनी में है। दंपती करीब एक महीने पहले ही लक्ष्मी पार्क स्थित पीर बाबा रोड पर किराये के मकान में रहने आए थे। दोनों का करीब 11 साल का एक बेटा है, जो गांव में रहता है।

विकास की कोई नियमित आय नहीं थी। इस वजह से पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। बुधवार रात भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और विकास ने रसोई में रखे चाकू से रूबी पर हमला कर दिया।

शोर सुनकर बाहर निकले पड़ोसी और मकान मालिक चाकू से हमला होने पर रूबी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग और मकान मालिक कमरे के बाहर पहुंच गए। लोगों के एकत्र होने की जानकारी मिलते ही विकास पत्नी को घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। मकान मालिक ने पास में रहने वाले रूबी के बहनोई भूप सिंह को घटना की सूचना दी।