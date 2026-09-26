'अर्बन माइंडसेट' लिखी टी-शर्ट पर टिप्पणी, SUV से पीछा कर DU की छात्रा से छेड़छाड़; वीडियो बनाने पर हुए फरार
दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक युवती ने आरोप लगाया कि अश्लील टिप्पणी का विरोध करने पर कार सवार युवकों ने उसका पीछा किया और गाली-गलौज की।
HighLights
मुखर्जी नगर में युवती से अश्लील टिप्पणी और पीछा करने का आरोप।
युवती की 'अर्बन माइंडसेट' टी-शर्ट पर की गई थी टिप्पणी।
विरोध करने पर कार सवार युवकों ने धमकाया और पीछा किया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के मुखर्जी नगर में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवती के अनुसार, अश्लील टिप्पणी का विरोध किया तो कार सवार युवक गाली देने लगे। पुलिस में शिकायत करने और उनकी कार की फोटो लेने की बात कही तो देख लेने की धमकी भी दी।
युवती के मुताबिक, बचने के लिए सहेली के साथ भागी तो आरोपियों ने कार से पीछा शुरू कर दिया। कथित छेड़छाड़ और पीछा करने की घटना को लेकर युवती ने अपने बयान में यह आरोप लगाया है।
टी-शर्ट पर लिखा था 'अर्बन माइंडसेट'
युवती के अनुसार, एसयूवी कार में सवार एक आरोपी ने सबसे उसकी टी-शर्ट को लेकर टिप्पणी की। युवती के मुताबिक, आरोपी ने कहा कि टी-शर्ट 'बहुत अच्छी लग रही है'। उसने लाल रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर 'अर्बन माइंडसेट' लिखा हुआ था।
अश्लील टिप्पणी की
युवती के अनुसार, रात करीब 9:30 बजे वह अपनी सहेली के साथ हकीकत पार्क मोड़ से ओल्ड गुप्ता चौक की तरफ पैदल जा रही थी। इसी दौरान सामने से आई कार में सवार युवकों ने शीशा नीचे कर अश्लील टिप्पणी की। दोनों युवतियों ने विरोध करते हुए बदतमीजी न करने को कहा तो आरोप है कि युवक और अधिक उग्र हो गए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे।
युवती ने बताया कि आरोपियों को पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों वहां से निकलने लगीं, लेकिन कार सवार युवकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूर स्थित चौराहे पर आरोपियों ने कार युवतियों के सामने रोक दी। युवती का आरोप है कि कार में बैठे सभी युवकों ने शीशे नीचे कर गाली-गलौज की।
मोबाइल निकाला तो भाग निकले
युवती के मुताबिक, उसने हिम्मत जुटाकर मोबाइल निकाला और घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया। मोबाइल कैमरा निकलते ही आरोपी कार लेकर तेजी से मौके से फरार हो गए। घटना के बाद युवती ने आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी।
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