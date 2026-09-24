'मुझे कार में खींचने की कोशिश की', दिल्ली के मुखर्जी नगर में DU की दो छात्राओं से छेड़छाड़

एजेंसी, नई दिल्ली। उत्तर दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में बुधवार रात दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की दो छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न और पीछा करने का मामला सामने आया है। दोनों हिंदू कॉलेज में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की छात्राएं हैं। पुलिस ने बताया कि कम से कम चार युवक टाटा सफारी एसयूवी में सवार होकर हकीकत पार्क के पास छात्राओं से छेड़छाड़ कर रहे थे। उन्होंने अश्लील टिप्पणियां कीं और गालियां दीं।

उत्तर-पश्चिम जिले की उप पुलिस आयुक्त (डीसीपी) आकांक्षा यादव ने गुरुवार को बताया कि मुखर्जी नगर थाने में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है। डीसीपी यादव ने कहा, "हमने चारों आरोपियों की पहचान कर ली है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीमें छापेमारी कर रही हैं।"