दिल्ली-NCR में मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, 4 रुपये प्रति लीटर तक हुआ महंगा; 12 नवंबर से लागू होंगी नई दरें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर के लोगों पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ने वाली है। गुरुवार (12 नवंबर) से यहां मदर डेयरी के दूध के दाम में 2 से 4 रुपये तक की बढ़ोतरी हो रही है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, इनपुट लागत यानी लागत खर्च में बढ़त के चलते मदर डेयरी दूध की कीमतें बढ़ा रहा है। यह दाम गुरुवार से प्रभावी होंगे।

मई में भी बढ़े थे दाम

मदर डेयरी दिल्ली-एनसीआर में दूध के सबसे बड़े सप्लायर हैं। कंपनी ने इससे पहले इसी साल 14 मई को भी दूध के दाम बढ़ाए थे। मई 2026 से पहले कंपनी ने अप्रैल 2025 में दामों में वृद्धि की थी।