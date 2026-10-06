दिल्ली में अशोका होटल की पार्किंग में युवती से छेड़छाड़, फिर मर्सिडीज में खींचने की कोशिश; दोस्तों पर हमला

मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। चाणक्यपुरी स्थित अशोक होटल की पार्किंग में युवती से छेड़छाड़ और उसे जबरन कार में खींचने की कोशिश का मामला सामने आया है।

युवती के विरोध करने पर उसके दोस्तों के साथ मारपीट का भी आरोप है। पुलिस ने शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

पार्किंग में रोककर कार में खींचने का आरोप पुलिस के मुताबिक, वारदात रविवार तड़के करीब 3:30 बजे हुई। शिकायतकर्ता युवती ने बताया कि वह अपनी महिला मित्र के साथ होटल गई थी। दोनों वॉशरूम से लौट रही थीं, तभी सफेद मर्सिडीज में सवार तीन युवकों ने उन्हें रोकने और जबरन कार में खींचने की कोशिश की।