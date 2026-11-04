दिल्ली में मोदी मिल फ्लाईओवर पर भीषण जाम, निर्माण कार्य के चलते कालकाजी फ्लाईओवर बंद होने से बढ़ी परेशानी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के मोदी मिल फ्लाईओवर पर बुधवार की शाम को भारी ट्रैफिक जाम लग गया। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई।

फ्लाईओवर पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। जाम के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है।

दरअसल, आउटर रिंग रोड पर कालकाजी फ्लाईओवर और मोदी मिल फ्लाईओवर के एक्सटेंशन को आपस में जोड़ने का काम चल रहा है। इसी निर्माण कार्य के चलते कालकाजी फ्लाईओवर को बंद किया गया है, जिससे आसपास के मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ गया है।