दिल्ली एयरपोर्ट पर 10 मिलिट्री ग्रेड ड्रोन पकड़े, वियतनाम के रास्ते हांगकांग से की तस्करी; 3 यात्री गिरफ्तार

मुकेश ठाकुर, नई दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने हांगकांग से वियतनाम के रास्ते भारत लाए जा रहे सैन्य व रक्षा श्रेणी के 10 ड्रोन बरामद किए हैं। मामले में तीन भारतीय यात्रियों को पकड़ा गया है। इनके पास से एक आईफोन 18 प्रो मैक्स भी मिला।

बरामद सामान की कुल कीमत चार्टर्ड इंजीनियर के आकलन के आधार पर 1,03,55,900 रुपये है। कस्टम अधिकारी के अनुसार, 25 सितंबर को खुफिया सूचना के आधार पर टर्मिनल-3 पर निगरानी की जा रही थी। हांगकांग से वियतनाम होते हुए आने वाले तीन यात्रियों को ग्रीन चैनल पार करते समय रोका गया। वे वियतनाम की उड़ान वीएन-593 और वीएन-981 से दिल्ली पहुंचे थे। सामान की विस्तृत तलाशी में आटेल रोबोटिक्स एमडीएक्स-1 के 10 ड्रोन मिले। इनके साथ नियंत्रक, कैमरा लगे जिम्बल, केबल, प्रोपेलर, जायस्टिक और अन्य उपकरण भी बरामद हुए। ड्रोन में मिले रक्षा श्रेणी के फीचर चार्टर्ड इंजीनियर की जांच में ड्रोन को पेशेवर श्रेणी का बताया गया। इनमें थर्मल इमेजिंग और लेजर रेंज फाइंडर की सुविधा मिली। कस्टम के अनुसार, तकनीकी विशेषताओं के आधार पर इन्हें सैन्य व रक्षा श्रेणी के मानव रहित हवाई यान (यूएवी) के रूप में आंका गया है।

सामान्य कैमरा ड्रोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से फोटो-वीडियोग्राफी, सर्वेक्षण और अन्य नागरिक कार्यों में होता है। रक्षा श्रेणी के ड्रोन में थर्मल सेंसर, लंबी दूरी की निगरानी और लक्ष्य की दूरी मापने वाले उपकरण जैसी क्षमताएं हो सकती हैं।