न पत्थर, न सीमेंट... जिंदा जड़ों से बनते हैं मेघालय के अनोखे Living Root Bridges, अब विश्व धरोहर की दौड़ में

वी के शुक्ला, नई दिल्ली। मनुष्य की आधी जिंदगी बीत जाने में तैयार होने वाले मेघालय के अनूठे लिविंग रूट ब्रिज (जीवित जड़ों वाले पुल) अब विश्व धरोहर की दौड़ में हैं। स्थानीय स्तर पर ‘जिंगकिएंग जरी’ कहलाने वाले इन पुलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया जा चुका है।

भारत ने इसके लिए 17 फरवरी 2022 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव में मेघालय के खासी समुदाय द्वारा पीढ़ियों से विकसित इस परंपरागत तकनीक और उससे जुड़े सांस्कृतिक परिदृश्य को शामिल किया गया है। इन पुलों की सबसे खास बात यह है कि इन्हें पत्थर, लोहे या कंक्रीट से नहीं बनाया जाता। फाइकस इलास्टिका (भारतीय रबर वृक्ष) की जीवित जड़ों को नदी या नाले के आर-पार ले जाकर संबंधित दिशा में बढ़ाया और आपस में जोड़ा जाता है।

शुरुआत में जड़ों को बांस या सुपारी के पेड़ के खोखले तनों की मदद से दिशा दी जाती है। समय के साथ जड़ें मोटी और मजबूत होती जाती हैं। बाद में पुल में पत्थर, सीढ़ियां और रेलिंग जैसी चीजें भी जोड़ी जाती हैं।

कई पीढ़ियों का काम लिविंग रूट ब्रिज को पूरी तरह मजबूत होने में सामान्य पुलों की तुलना में काफी अधिक समय लगता है। अलग-अलग पुलों की संरचना और देखभाल के आधार पर इन्हें उपयोगी रूप लेने में 25 से लेकर कई बार 40 वर्ष लग सकते हैं।