दिल्ली में छठ पूजा की तैयारी शुरू, 500 घाटों के विकास के लिए एमसीडी ने जारी किया फंड

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। छठ पर्व पर एमसीडी 500 घाट विकसित करने के लिए मदद करेगी। इसके लिए एमसीडी ने प्रत्येक वार्ड के लिए फंड आवंटन की मंजूरी दे दी है।

एमसीडी के अनुसार इस फंड से पार्षद अपने इलाके में घाट को विकसित करने के लिए खोदाई, सफाई, टेंट व लाइटिंग आदि कार्यों के लिए कर सकेंगे।

एमसीडी ने दी फंड को मंजूरी

एमसीडी ने समय रहते फंड के आवंटन को मंजूर इसलिए कर दिया है कि ताकि पहले ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो सके। एमसीडी के आदेश के अनुसार प्रत्येक पार्षद को 40 हजार रुपये का फंड दिया जाएगा। जिसमें वह दो घाट में इसका उपयोग कर सकेगा। चूंकि निगम के 250 पार्षद हैं इससे 500 घाटों को विकसित करने में इससे मदद मिलेगी।