बीयर की छींटें पड़ने पर पीट-पीटकर मार डाला, दिल्ली टोर हाउस क्लब का मैनेजर और उसकी पत्नी समेत 5 गिरफ्तार  

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सराय रोहिल्ला इलाके में स्थित टोर हाउस क्लब में बीयर की छींटें गिरने को लेकर हुए विवाद में 29 वर्षीय कैब चालक दलजीत की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने क्लब के मैनेजर गौरव, उसकी पत्नी हर्षिता और तीन बाउंसरों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस, क्लब को सील करने के साथ ही घटना के समय मौजूद वेटरों और अन्य कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। घटना में दलजीत के दो दोस्त भी घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शनिवार देर रात दलजीत अपने छह से सात दोस्तों के साथ टोर हाउस क्लब में पार्टी करने गया था। उसी दौरान क्लब के मैनेजर गौरव, उसकी पत्नी हर्षिता और उनके कुछ दोस्त भी वहां मौजूद थे।

सभी अपनी-अपनी पार्टी में व्यस्त थे। इसी दौरान डांस करते समय दलजीत और उसके दोस्तों के गिलास से बीयर छलककर हर्षिता पर गिर गई। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। दोस्तों के साथ दलजीत को घेरकर पीटा आरोप है कि विवाद बढ़ने पर क्लब मैनेजर, बाउंसर और अन्य कर्मचारियों ने दलजीत व उसके दोस्तों के साथ मारपीट शुरू कर दी। अचानक हुए हमले के दौरान दलजीत के कुछ दोस्त किसी तरह वहां से निकलने में सफल रहे, जबकि दलजीत और उसके दो दोस्त निशु व टिनू आरोपितों के चंगुल में फंस गए। इसके बाद तीनों को लाठी-डंडों, लात-घूंसों और शराब की बोतल से बेरहमी से पीटा गया। हमले में दलजीत गंभीर रूप से घायल हो गया था। दोस्तों ने गंभीर हालत में दलजीत को घर पहुंचाया मारपीट के बाद उसके दोस्त गंभीर हालत में दलजीत को घर पहुंचाकर वहां से चले गए। घर पहुंचने के बाद दलजीत सो गया। रविवार दोपहर तक जब वह नहीं उठा तो पत्नी को चिंता हुई।

वह उसे लेकर गुरु गोविंद सिंह अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दलजीत को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार में मातम छा गया। पत्नी का जन्मदिन मनाने क्लब आया था मैनेजर पुलिस सूत्रों के मुताबिक, क्लब मैनेजर गौरव की पत्नी हर्षिता का जन्मदिन 10 अक्टूबर को था। इसी सिलसिले में वह अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रही थी। दूसरी ओर, दलजीत भी अपने दोस्तों के साथ क्लब में डांस कर रहा था।