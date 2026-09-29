एमसीडी की सुनियो 2.0 योजना, पुराना प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने पर ब्याज-जुर्माना माफ; 31 दिसंबर तक मिलेगा मौका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एमसीडी ने संपत्तिकर बकाया न चुका पाने वालों के लिए संपत्तिकर निपटान योजना (सुनियो) 2.0 की घोषणा की है। इसके तहत मौजूदा वित्त वर्ष समेत पुराने छह साल का संपत्तिकर जमा करने पर 14 साल का संपत्तिकर का मूल और बकाया के साथ जुर्माना भी माफ होगा।

योजना के तहत सात साल का संपत्तिकर चुकाने के लिए भी केवल मूल संपत्तिकर जमा करना होगा। इस पर ब्याज और जुर्माने पर छूट मिलेगी। योजना 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। इसके बाद एमसीडी बकायेदारों पर कार्रवाई शुरू करेगी। देनी होगी सिर्फ मूल राशि महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि योजना के तहत संपत्ति मालिकों को चालू वित्त वर्ष 2026-27 और पिछले सात वित्तीय वर्षों यानी 2019-20 से 2025-26 तक की संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करना होगा। इस राशि पर कोई ब्याज और जुर्माना नहीं लिया जाएगा। निगम ने ऐसे करदाताओं को भी राहत दी है जिनकी कुल संपत्ति कर देयता अधिक है।