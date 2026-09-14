अवैध निर्माण पर MCD का बड़ा एक्शन, मयूर विहार समेत पूरी दिल्ली में अब तक 213 निर्माणों में तोड़फोड़﻿

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने के बाद सोमवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) ने बड़ी कार्रवाई की। एमसीडी ने गांधी नगर और मयूर विहार समेत पूरी दिल्ली में खतरनाक और बिना इजाजत वाली इमारतों को गिराने की कार्रवाई की है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

उन्होंने बताया कि पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले में नगर निगम ने गांधी नगर थाना इलाके के धरमपुरा में गैर-कानूनी तरीके से बनी तीन मंजिला इमारत को गिराने की कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-2 के साथ-साथ सत्य निकेतन समेत साउथ जोन के कुछ हिस्सों में भी गिराने की कार्रवाई चल रही थी। अवैध निर्माणों में तोड़फोड़ यह कार्रवाई एमसीडी द्वारा अपने 12 जोन में 11 जगहों पर गिराने और चार प्रॉपर्टी सील करने के एक दिन बाद हुई है। 1 सितंबर से अब तक 213 अवैध निर्माणों में तोड़फोड़ की गई है। इनमें रविवार को हुई कार्रवाई भी शामिल है। इनके अलावा 109 प्रॉपर्टी सील की हैं।