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अवैध निर्माण पर MCD का बड़ा एक्शन, मयूर विहार समेत पूरी दिल्ली में अब तक 213 निर्माणों में तोड़फोड़﻿

By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
Published: Mon, 14 Sep 2026 04:04 PM (IST)

दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद, एमसीडी ने गांधी नगर और मयूर विहार सहित पूरी दिल्ली में ...और पढ़ें

दिल्ली में अवैध निर्माण में तोड़फोड़। जागरण

दिल्ली में अवैध निर्माण में तोड़फोड़। जागरण

HighLights

  1. सत्य निकेतन इमारत गिरने के बाद एमसीडी ने कार्रवाई तेज की।

  2. गांधी नगर, मयूर विहार सहित पूरी दिल्ली में तोड़फोड़ अभियान।

  3. अब तक 213 अवैध निर्माण ध्वस्त, 109 संपत्तियां सील की गईं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने के बाद सोमवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) ने बड़ी कार्रवाई की। एमसीडी ने गांधी नगर और मयूर विहार समेत पूरी दिल्ली में खतरनाक और बिना इजाजत वाली इमारतों को गिराने की कार्रवाई की है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

उन्होंने बताया कि पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले में नगर निगम ने गांधी नगर थाना इलाके के धरमपुरा में गैर-कानूनी तरीके से बनी तीन मंजिला इमारत को गिराने की कार्रवाई की।

अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-2 के साथ-साथ सत्य निकेतन समेत साउथ जोन के कुछ हिस्सों में भी गिराने की कार्रवाई चल रही थी।

अवैध निर्माणों में तोड़फोड़

यह कार्रवाई एमसीडी द्वारा अपने 12 जोन में 11 जगहों पर गिराने और चार प्रॉपर्टी सील करने के एक दिन बाद हुई है। 1 सितंबर से अब तक 213 अवैध निर्माणों में तोड़फोड़ की गई है। इनमें रविवार को हुई कार्रवाई भी शामिल है। इनके अलावा 109 प्रॉपर्टी सील की हैं।

एमसीडी ने कार्रवाई तेज की

जानकारी के अनुसार, 6 सितंबर को सत्य निकेतन में एक बिल्डिंग गिरने से सात लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद एमसीडी ने कार्रवाई तेज कर दी है।

स्ट्रक्चर गिराने का निर्देश

रविवार को गांधी नगर में अचानक झुकी एक चार मंजिला बिल्डिंग को खाली करा दिया गया और MCD ने उसके मालिक को अपनी मर्जी से स्ट्रक्चर गिराने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा था कि अगर मालिक तोड़फोड़ नहीं करता है तो वह लागू नियमों के तहत कार्रवाई शुरू करेगी। एमसीडी ने कहा कि खतरनाक और बिना इजाजत वाली बिल्डिंग्स और दिल्ली के मास्टर प्लान और बिल्डिंग बाय-लॉज के उल्लंघन के खिलाफ सभी 12 जोन में कार्रवाई जारी रहेगी।

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