अमेरिका से वीडियो कॉल पर कोर्ट में पेश हुआ मैथ्यू वैनडाइक, म्यांमार ट्रेनिंग कैंप केस के आरोपी ने बताया कब आएगा भारत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मुकदमे में आरोपित अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैनडाइक गुरुवार को अमेरिका से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू की विशेष अदालत के समक्ष पेश हुआ।

उसने अदालत को बताया कि उसके पास 21 अक्टूबर को भारत लौटने का एयर टिकट है और वह कोर्ट में पेश होगा। वह म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मुुकदमे में छह यूक्रेनी नागरिकों के साथ आरोपित है और हाल ही में उसे डिफाल्ट जमानत पर अपने घर जाने की अनुमति दी गई थी।

हालांकि, यूक्रेनी नागरिक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से पेशी से छूट के लिए अर्जी दी गई थी। उक्त तथ्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपपत्र पर विचार करने के लिए 23 अक्टूबर की तारीख तय की।