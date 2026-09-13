एक के बाद एक 4 सिलिंडर ब्लास्ट: दल्लूपुरा में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग, 1500 से अधिक लोगों को किया रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दल्लूपुरा गांव में अनियोजित क्षेत्र में रविवार दोपहर को 800 गज में बने लकड़ी के अवैध गाेदाम में भीषण आग लग गई। दस कर्मचारियों ने वक्त रहते बाहर भागकर अपनी जान बचाई। गोदाम में एक के बाद एक रखे चार एलपीजी सिलिंडर फटने से आग और भीषण हो गई।

आनन फानन आसपास के घरों से डेढ हजार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग से सैकड़ों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया। आग ज्यादा न भड़के लोगों ने अपने घरों से एलीपीजी सिलिंडर निकाल लिए। आग का धुआं नोएडा व साहिबाबाद पांच किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था।

गोदाम में लकड़ी व पीवीसी और केमिकल की वजह से आग काबू नहीं आ पा रही है। दमकल की 30 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। धुएं की वजह से लोगों का सांस लेना दुर्भर हो गया, आंखों में जलन होती रही।

छह माह से टीन शेड में एक लकड़ी का अवैध गोदाम चल रहा दल्लूपुरा गांव में 800 गज में छह माह से टीन शेड में एक लकड़ी का अवैध गोदाम चल रहा था। दमकल ने बताया कि रविवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे गोदाम में आग लगने की सूचना मिली। गाेदाम में करीब दस कर्मचारी काम करते हैं, वहीं पर रहते हैं और खाना भी बनाते हैं। गाेदाम में लकड़ी, पीवीसी व थिनर केमिकल रखा हुआ था।

सूचना मिलते ही दमकल की दस गाड़ियां भेजी गई और उसके बाद 20 गाड़ियां और भेजी गईं। लकड़ी, पीवीसी और केमिकल की वजह से दमकल को आग पर काबू पाने में दिक्कत आ रही थी। सिलिंडर के फटने आग ज्यादा भड़की। रात 9.35 बजे तक दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया।

दमकल का कहना है आग पर काबू पाने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाकर देखा जाएगा गोदाम में कोई था तो नहीं। आग बुझाने के दौरान दमकल के स्टेशन अफसर बेहोश हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

गांव में अधिकतर किरायेदार रहते हैं, ताले तोड़कर निकाले गए सिलिंडर गांव रिहायशी क्षेत्र है। आबादी के बीच यहां धड़ल्ले से अवैध गोदाम चल रहे हैं। जिस गोदाम में आग लगी है, उसके आसपास के अधिकतर मकान में किरायेदार रहते हैं। रविवार को छुट्टी होने की वजह से कई लोग बाहर गए हुए थे। गोदाम से लगे मकानों में बने कई कमरों के ताले पुलिस व सिविल डिफेंस वालंटियर ने तोड़े, उसमें रखे सिलिंडर निकाले। ताकि आग विकराल रूप न ले ले।

लोग अपना सामान लेकर सड़कों पर बैठे। जिस तरह की आग लगी है, उससे खतरा है। ऐसे में पुलिस रात को इन लोगों को उनके घर जाने की अनुमति नहीं दे सकती है। लोग सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हैं। राहताक रहे हैं कब आग बुझेगी और वह अपने घरों को वापस लौटेंगे।