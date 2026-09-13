दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 20 गाड़ियां; एक कर्मी बेहोश

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा गांव में खेड़ा मंदिर में रविवार को एक लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में आसमान में धुएं का गुबार छा गया है। धुंए से एक दमकलकर्मी बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

#WATCH | Delhi | Fire broke out in a warehouse near Dharamshila Hospital in Dallupura. Around 13-14 fire tenders have rushed to the spot. Firefighting operations are underway. pic.twitter.com/A2YKk3P9QT — ANI (@ANI) September 13, 2026 वहीं, आग लगने की सूचना पर दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। फिलहाल दमकल की टीम करीब 5 घंटे से आग पर काबू पाने में जुटी है। हालांकि लकड़ी अधिक होने की वजह से आग बार-बार भड़क रही है।

इस गोदाम के मालिक धर्मराज हैं, जबकि इसके तीन किरायेदार हैं। किरायेदारों में कैलाश, मनोज व एक अन्य शामिल हैं। गोदाम में लकड़ी और पीवीसी रखी हुई थी। आग इतनी भयंकर लगी है कि पिछले पांच घंटे से काली लपटें उठ रही हैं। आसपास के लोग अपना सामान लेकर सड़कों पर खड़े हो गए हैं।

आग लगने से कोई हताहत नहीं जानकारी के अनुसार, गोदाम में आग लगने से कोई हताहत नहीं है। हालांकि, अभी आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। दमकल की टीम आग लगने का कारण पता लगाने में जुटी है।