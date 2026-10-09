'मुझे बेरोजगार-बेईमान बताया', बॉक्सर मैरी कॉम के पूर्व पति ने साकेत कोर्ट में ठोका मानहानि का केस

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। मशहूर बॉक्सर मैरीकॉम के पूर्व पति करोंग ओंखोलर ने साकेत कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की है। यह शिकायत मंगलवार को दर्ज कराई गई।

पति का आरोप है कि मैरीकॉम ने 11 जनवरी को प्रसारित एक टीवी साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक बयान दिए, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

19 नवंबर को होगी मामले की सुनवाई

मामले पर 19 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता के अनुसार, उनकी शादी मैरीकॉम से 12 मार्च 2005 को हुई थी और दोनों फरीदाबाद में साथ रहते थे। 20 दिसंबर 2023 को उनका वैवाहिक संबंध समाप्त हो गया था।