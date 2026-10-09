57 नहीं अब 45 मेट्रो स्टेशन ही रहेंगे बंद, शनिवार शाम 6 बजे तक पाबंदी; नई दिल्ली में नहीं कर सकेंगे इंटरचेंज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के बंद रहने वाले स्टेशनों की संख्या घटा दी गई है।

दिल्ली पुलिस के सुझाव पर पहले शुक्रवार रात 9 बजे से अगले आदेश तक 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रखने की घोषणा की गई थी।

शुक्रवार रात करीब 10 बजे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने मेट्रो स्टेशनों की संख्या को अपडेट कर दिया। अब शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 की रात 9 बजे से शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 की शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे।

DMRC के अनुसार, सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है। संबंधित स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी, लेकिन नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यकतानुसार आगे के अपडेट जारी किए जाएंगे।