दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, CJP Protest के चलते प्रभावित रहेंगे ये 30 मार्ग; सुबह 6 बजे से रहेगा डायवर्जन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। CJP के प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 10 अक्टूबर के लिए एडवाइजरी जारी की है।

इसके तहत नई दिल्ली और मध्य दिल्ली समेत कई इलाकों में यातायात प्रभावित हो सकता है। पुलिस जरूरत के अनुसार सुबह 6 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू करेगी।

रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है।

इन 30 जगहों पर प्रभावित हो सकता है यातायात

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, 10 अक्टूबर को इन प्रमुख चौराहों, फ्लाईओवर और सड़कों पर आवाजाही प्रभावित होने की संभावना है:-

शंकर रोड-वंदे मातरम टी-प्वाइंट गोलचक्कर (नई दिल्ली की ओर)

धौला कुआं फ्लाईओवर

झंडेवालान गोलचक्कर

पंचकुइयां गोलचक्कर

मंडी हाउस गोलचक्कर

डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक (डब्ल्यू-प्वाइंट)

राम चरण अग्रवाल चौक (ए-प्वाइंट)

मिंटो रोड-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग

गुरु नानक चौक

चेम्सफोर्ड रोड-कनॉट प्लेस आउटर सर्कल टी-प्वाइंट

भरों रोड-एमजीएम (रिंग रोड) टी-प्वाइंट

लोधी रोड फ्लाईओवर

नीला गुंबद गोलचक्कर

मदरसा टी-प्वाइंट

सम्राट होटल गोलचक्कर

सरदार पटेल मार्ग-पंचशील मार्ग क्रॉसिंग

भीकाजी कामा प्लेस के नीचे

मोती बाग फ्लाईओवर के नीचे

रिंग रोड-सैन मार्टिन मार्ग टी-प्वाइंट

अशोक रोड-जंतर-मंतर रोड गोलचक्कर

विंडसर प्लेस गोलचक्कर

टॉलस्टॉय मार्ग-जनपथ क्रॉसिंग

रेल भवन गोलचक्कर

जय सिंह रोड-संसद मार्ग क्रॉसिंग

कनॉट प्लेस आउटर सर्कल-बाराखंबा रोड टी-प्वाइंट

गोल डाकखाना गोलचक्कर

पटेल चौक गोलचक्कर

जय सिंह रोड-अशोक रोड टी-प्वाइंट

आरएमएल अस्पताल गोलचक्कर

कनॉट प्लेस आउटर सर्कल-संसद मार्ग टी-प्वाइंट