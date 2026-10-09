जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले इंटरनेट बंद करने का आदेश, 4 KM के दायरे में पाबंदी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर शनिवार को सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद रहेंगी।

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल (मुख्यालय) ने जनपथ-कर्तव्य पथ से चार किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश जारी किया है।

शुक्रवार रात 10 बजे से लागू होगा आदेश

आदेश के मुताबिक, मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होकर शनिवार रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान निर्धारित क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी।