Exclusive: दिल्ली के मंगोलपुरी की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, चार लोगों की मौत; दो की हालत गंभीर

राजीव रंजन, नई दिल्ली। मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज-एक स्थित जूता फैक्ट्री में शुक्रवार रात भीषण आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य झुलस गए।

सभी छह लोगों को फैक्ट्री के अंदर से बेहोशी की हालत में बाहर निकालकर संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया गया था। यहां चार लोगों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अन्य दो का उपचार चल रहा है।

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे बी-293/294, मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज-एक स्थित जूता फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी।

सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के साथ ही फैक्ट्री में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया। कई घंटे की मशक्कत के बाद छह लोगों को बाहर निकाला गया। सभी बेहोशी की हालत में थे।