जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के मंडोली में करीब 40-45 दिन पुरानी कहासुनी को लेकर हुए विवाद में एक युवक के पेट में चाकू घोंपकर हत्या की कोशिश करने के मामले में हर्ष विहार थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी की पहचान मंडोली एक्सटेंशन निवासी उमेश के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले भी हत्या के एक मामले में शामिल रहा है। वारदात के करीब 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद करने का प्रयास कर रही है।

अस्पताल में भर्ती कराया शुक्रवार रात रात करीब साढ़े नौ बजे चार खंभा, मंडोली के पास चाकूबाजी की सूचना पुलिस को मिली थी। घायल संदीप उर्फ अमन (27 वर्ष) को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल का बयान दर्ज किया। संदीप ने बताया कि करीब 40-45 दिन पहले उसके भाई रोबिन और उमेश के बीच झगड़ा हुआ था। इसी पुरानी रंजिश को लेकर उमेश ने विवाद के दौरान उस पर चाकू से हमला कर दिया।