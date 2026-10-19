'मेरी मौत का जिम्मेदार...', लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे व्यक्ति ने लगाई छलांग; अस्पताल में हुई मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन पर सोमवार सुबह एक व्यक्ति ने मेट्रो के सामने छलांग लगा दी। ट्रेन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

मौके पर पहुंची मेट्रो पुलिस ने स्टेशन स्टाफ की मदद से उन्हें ट्रैक से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतक के जेब में मिला सुसाइड नोट

मृतक की पहचान कोटला मुबारिकपुर के संजय चोपड़ा के रूप में हुई है। पुलिस को उसके जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।