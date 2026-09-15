मालवीय नगर अग्निकांड मामला: मुख्य आरोपी लवकेश RML में भर्ती, HC ने मांगी मेडिकल रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल से जेल में बंद मालविया नगर होटल के मालिक के स्वास्थ्य के संबंध में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

जून माह में आग लगने के कारण इस होटल में ठहरे 23 लोगों की मौत हो गई थी। अंतरिम जमानत की मांग वाली होटल मालिक लवकेश बजाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने रिकॉर्ड पर लिया कि वह 24 अगस्त से आरएमएल आरएलएल में भर्ती है।