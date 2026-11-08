दक्षिणी दिल्ली: मालवीय नगर के एक बेसमेंट में रखी कार में अचानक लगी आग, दमकल विभाग की तीन गाड़ियों ने पाया काबू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के एक बेसमेंट में रखी कार में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और करीब 15 से 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। राहत एवं बचाव अभियान के दौरान दमकल कर्मियों ने समय रहते 10 से 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

#WATCH | Delhi: Fire officer, Kamlesh, says, "We received a call and reached Malviya Nagar; we even tried calling the person who reported it... It took us about 15 to 20 minutes to extinguish the fire in the car. Three fire engines arrived. The cause is being investigated... We rescued 10 to 11 people..." — ANI (@ANI) November 7, 2026 आग लगने की सूचना (कॉल) मिली थी, जिसके बाद टीम तुरंत मालवीय नगर पहुंची। हमने सूचना देने वाले व्यक्ति से संपर्क करने की भी कोशिश की। मौके पर दमकल की तीन गाड़ियां पहुंची थीं और कार में लगी आग को बुझाने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगा। इस दौरान हमने 10 से 11 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। - कमलेश, दमकल अधिकारी