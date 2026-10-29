लुटियंस दिल्ली में 1 नवंबर से पार्किंग महंगी, दोगुना लगेगा चार्ज; लेकिन EV वालों की बल्ले-बल्ले

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लुटियंस दिल्ली में एक नवंबर से सामान्य वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क दोगुना हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को 50 प्रतिशत छूट मिलती रहेगी।

दिल्ली सरकार के निर्देश पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने शीतकालीन प्रदूषण नियंत्रण कार्ययोजना के तहत यह निर्णय लिया है। परिषद का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और प्रदूषण कम करना है।

अभी तक एनडीएमसी इलाके में 151 पार्किंग स्थल चलते हैं, जहां पर एनडीएमसी सामान्य चार पहिया वाहन से 20 रुपये घंटा तो वहीं दो पहिया वाहनों से 10 रुपये घंटा पार्किंग का शुल्क लेता है। इसे एक नवंबर से दोगुना कर दिया जाएगा।