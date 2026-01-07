CM रेखा गुप्ता 11 जनवरी को युवाओं से करेंगी 'लंच पे चर्चा', कौन और कैसे हो सकते हैं शामिल?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 11 जनवरी को 'लंच पे चर्चा' में युवाओं से संवाद करेंगी। वे पिछले 11 सालों की राजधानी की समस्याओं और अपनी सरकार के कार्यों की सम
स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 11 जनवरी को 'लंच पे चर्चा' कार्यक्रम के तहत युवाओं से बातचीत करेंगी। इस बातचीत के दौरान, वह पिछले 11 सालों में राजधानी के सामने आई समस्याओं पर चर्चा करेंगी और अपनी सरकार द्वारा किए गए कामों की समीक्षा भी करेंगी।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के ज़रिए युवाओं को इस चर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम का दिन, 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूंकि इससे एक दिन पहले रविवार की छुट्टी है, इसलिए युवाओं की सुविधा के लिए लंच इसी दिन आयोजित किया जा रहा है।
अपने पोस्ट के साथ शेयर किए गए एक वीडियो में, मुख्यमंत्री ने बताया कि चर्चा में पिछले 11 सालों की समस्याओं की समीक्षा के साथ-साथ फरवरी 2025 में सरकार बनने के बाद पिछले 11 महीनों में उनकी सरकार के प्रदर्शन पर भी बात होगी। उन्होंने कहा कि वे इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि युवाओं से मिले सुझावों को समस्याओं को हल करने के लिए ठोस कामों में कैसे बदला जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कोई समस्याओं की बात करता है, लेकिन समाधान मायने रखते हैं। उन्होंने युवाओं से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मैसेज और कमेंट के जरिए उनसे जुड़ने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले 'लंच पे चर्चा' कार्यक्रम के लिए 15 से 20 युवाओं को चुना जाएगा।
उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे बातचीत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विजन 2047' के अनुसार दिल्ली का विकास करना है।
'लंच पे चर्चा' कार्यक्रम क्या है?
- यह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा शुरू किया गया एक संवाद कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य युवाओं से सीधे मिलकर दिल्ली की समस्याओं, पिछले 11 वर्षों की चुनौतियों और अपनी सरकार के 11 महीनों के काम की समीक्षा करना है।
- युवाओं के सुझावों को ठोस कार्यों में बदलने पर फोकस।
- कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विजन 2047' के अनुरूप दिल्ली के विकास से जुड़ा है।
- पहला कार्यक्रम 11 जनवरी 2026 को लंच के दौरान आयोजित किया गया (राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी से एक दिन पहले, युवाओं की सुविधा के लिए)।
- भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
कैसे शामिल हो सकते हैं?
- मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर पोस्ट के माध्यम से युवाओं को आमंत्रित किया।
- इच्छुक युवा अपने मैसेज या कमेंट मुख्यमंत्री के X अकाउंट पर भेज सकते हैं।
- पहले कार्यक्रम के लिए 15-20 युवाओं को चुना गया।
- चयनित युवाओं को लंच पर आमंत्रित कर खुली चर्चा में शामिल किया जाता है।
- आगे के कार्यक्रमों के लिए भी इसी तरह X पर अपडेट और आमंत्रण जारी होंगे।
