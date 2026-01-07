CM रेखा गुप्ता 11 जनवरी को युवाओं से करेंगी 'लंच पे चर्चा', कौन और कैसे हो सकते हैं शामिल?

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 11 जनवरी को 'लंच पे चर्चा' कार्यक्रम के तहत युवाओं से बातचीत करेंगी। इस बातचीत के दौरान, वह पिछले 11 सालों में राजधानी के सामने आई समस्याओं पर चर्चा करेंगी और अपनी सरकार द्वारा किए गए कामों की समीक्षा भी करेंगी।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के ज़रिए युवाओं को इस चर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम का दिन, 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूंकि इससे एक दिन पहले रविवार की छुट्टी है, इसलिए युवाओं की सुविधा के लिए लंच इसी दिन आयोजित किया जा रहा है।

अपने पोस्ट के साथ शेयर किए गए एक वीडियो में, मुख्यमंत्री ने बताया कि चर्चा में पिछले 11 सालों की समस्याओं की समीक्षा के साथ-साथ फरवरी 2025 में सरकार बनने के बाद पिछले 11 महीनों में उनकी सरकार के प्रदर्शन पर भी बात होगी। उन्होंने कहा कि वे इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि युवाओं से मिले सुझावों को समस्याओं को हल करने के लिए ठोस कामों में कैसे बदला जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कोई समस्याओं की बात करता है, लेकिन समाधान मायने रखते हैं। उन्होंने युवाओं से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मैसेज और कमेंट के जरिए उनसे जुड़ने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले 'लंच पे चर्चा' कार्यक्रम के लिए 15 से 20 युवाओं को चुना जाएगा।