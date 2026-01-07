कृपया ध्यान दें! दिल्ली आने वाली 35 से अधिक ट्रेनें लेट, ठंड में ठिठुरे यात्री; देखें पूरी लिस्ट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कोहरे के कारण बुधवार को दिल्ली आने वाली 35 से अधिक ट्रेनें दो घंटे से अधिक विलंब चल रही हैं। सबसे अधिक परेशानी पूर्व और दक्षिण दिशा के यात्रियों को हो रही है। दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस लगभग 21 घंटे के विलंब से गंतव्य पर पहुंची। इस कारण आनंद विहार टर्मिनल से मंलवार अपराह्न 3.10 पर चलने वाली यह ट्रेन बुधवार को 20.05 घंटे की देरी से पूर्वाह्न 11.15 बजे रवाना होगी।

राजधानी सहित कई अन्य ट्रेनें भी देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचेंगी। इस कारण कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है। शाम तक देरी से रवाना होने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ने की संभावना है। वहीं, लोकल ट्रेनें देरी से चलने के कारण दैनिक यात्री भी परेशान हैं।