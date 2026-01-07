Language
    कृपया ध्यान दें! दिल्ली आने वाली 35 से अधिक ट्रेनें लेट, ठंड में ठिठुरे यात्री; देखें पूरी लिस्ट

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 03:44 PM (IST)

    कोहरे के कारण बुधवार को दिल्ली आने वाली 35 से अधिक ट्रेनें दो घंटे से अधिक विलंब से चल रही हैं। दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस 21 घंटे ...और पढ़ें

    दिल्ली आने वाली ट्रेनें चल रही लेट। जागरण

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कोहरे के कारण बुधवार को दिल्ली आने वाली 35 से अधिक ट्रेनें दो घंटे से अधिक विलंब चल रही हैं। सबसे अधिक परेशानी पूर्व और दक्षिण दिशा के यात्रियों को हो रही है।

    दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस लगभग 21 घंटे के विलंब से गंतव्य पर पहुंची। इस कारण आनंद विहार टर्मिनल से मंलवार अपराह्न 3.10 पर चलने वाली यह ट्रेन बुधवार को 20.05 घंटे की देरी से पूर्वाह्न 11.15 बजे रवाना होगी।

    राजधानी सहित कई अन्य ट्रेनें भी देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचेंगी। इस कारण कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है। शाम तक देरी से रवाना होने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ने की संभावना है। वहीं, लोकल ट्रेनें देरी से चलने के कारण दैनिक यात्री भी परेशान हैं।

    बुधवार को सहारनपुर-पुरानी दिल्ली पैसेंजर व दनकौर-शकूरबस्ती ईएमयू लगभग एक घंटे, पानीपत-नई दिल्ली महिला विशेष ईएमयू, गाजियाबाद-पुरानी दिल्ली ईएमयू व कुरुक्षेत्र-हजरत निजामुद्दीन एमईएमयू आधे घंटे की देरी से चल रही हैं।

     

    देरी से चलने वाली प्रमुख ट्रेनें

    ट्रेन का नाम विलंब
    हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग हमसफर तीन घंटे
    हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर महाकौशल एक्सप्रेस ढाई घंटे
    हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर सुपरफास्ट पौने दो घंटे
    नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर एक्सप्रेस सवा घंटे
    नई दिल्ली-लखनऊ गोमती एक्सप्रेस एक घंटा

     