दिल्ली में आस्था कुंज पार्क कांड से भड़का आक्रोश, LSR छात्राओं का प्रदर्शन; सुरक्षा के लिए सरकार को अल्टीमेटम

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। नारी शक्ति जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी...। कुछ ऐसे ही नारों के साथ लेडी श्री राम कॉलेज के बाहर छात्राओं ने बुधवार को विरोध दर्ज कराया। आस्था कुंज पार्क में हुए हादसे के विरोध में शाम को कॉलेज के बाहर छात्राएं एकजुट हुईं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नारेबाजी करते हुए रोष जताया।

हाथों में ढपली लेकर नारे लगाते हुए छात्राओं ने आए दिन हो रही इस घटनाओं पर नाराजगी जताई और कहा कि उन्हें अक्सर डर कॉलेज आते-जाते डर लगता है, ऐसे में कॉलेज के आस-पास पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने की मांग रखी।